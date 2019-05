WHO erkent burn-out officieel als ziekte

Burn-out is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu officieel erkend als een zelfstandige beroepsziekte. Het gevoel van burn-out komt voort uit chronische stress op de werkplek, die onder andere kan leiden tot een negatieve houding ten opzichte van het werk en lagere prestaties, luidt de definitie van de WHO.

Burn-out behoort daarmee tot een van de 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van verwondingen die worden genoemd in de International Classification of Diseases (ICD-11). De catalogus werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO in Genève.

De lijst is na bijna 30 jaar herzien en treedt in werking op 1 januari 2022. Ook dwangmatig seksueel gedrag en online-gokverslaving zijn nieuw in de lijst van gezondheidsproblemen.

Aan elke aandoening wordt een eigen code toegewezen. Artsen over de hele wereld registreren hun diagnoses in de toekomst met de nieuwe codes. Hierdoor kunnen precieze statistieken worden samengesteld en gezondheidstrends worden gedocumenteerd.