WHO: eerste coronageval december in Frankrijk „niet verrassend”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het „niet verrassend” dat er in december al een eerste geval van het coronavirus is opgedoken in Frankrijk.

Een Frans ziekenhuis dat oude monsters van patiënten met longontsteking opnieuw had getest, ontdekte dat al op 27 december een patiënt het coronavirus onder de leden had. Dat was bijna een maand voordat de Franse regering de eerste gevallen bevestigde.

„Het is mogelijk dat er nog meer vroege gevallen te vinden zijn”, zei WHO-woordvoerder Christian Lindmeier tijdens een briefing in Genève. Hij moedigde andere landen aan om de dossiers van eind 2019 te controleren en zei dat dit de wereld een „nieuw en duidelijker beeld” van de uitbraak zou geven.