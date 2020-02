WHO: Coronavirus is redelijk stabiel

Er zijn geen aanwijzingen dat het nieuwe coronavirus verandert. Het is „een vrij stabiel virus”, zei een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. Dat zou de bestrijding makkelijker kunnen maken.

Het eind december in de Chinese stad Wuhan opgedoken virus heeft al bijna 25.000 mensen besmet waarvan het overgrote deel in China. De WHO heeft laten weten dat ze dit virus nog niet als „pandemisch”, als een wereldwijd verspreid gezondheidsprobleem ziet. Zeker 493 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus, dat leidt tot ernstige longinfecties bij naar schatting een kwart van de gevallen. Vrijwel alle sterfgevallen waren in China. Zondag werd in de Filipijnen voor het eerst een sterfgeval gemeld dat het gevolg was van het virus.

Dinsdag is een sterfgeval gemeld in Hongkong, dat een autonoom onderdeel van China is. Gezondheidsautoriteiten rekenen Hongkong en Macau echter niet direct tot China. Daarom wordt de overleden patiënt in Hongkong ook als „de tweede dode buiten het vasteland van China” betiteld. In 27 landen buiten China zijn in totaal ruim 150 ziektegevallen geconstateerd. Meer dan 700 patiënten zijn volledig hersteld.

Quarantainegebied

Rusland gaat in Siberië een quarantainegebied opzetten voor Russen die worden geëvacueerd uit het epicentrum van de Chinese coronavirus-uitbraak. Dit meldde persbureau Interfax dinsdag.

Volgens de Russische vicepremier Tatiana Golikova zullen de Russische evacués uit voorzorg veertien dagen in quarantaine worden gehouden. Voor zover bekend zijn ze echter gezond. Het ingestelde quarantainegebied is in de regio Tyumen in Siberië. Om hoeveel Russen het precies gaat was niet onmiddellijk bekend.

Op een cruiseschip met aan boord 3700 mensen in Japan zijn 10 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldden Japanse media dinsdag op basis van de autoriteiten. Gevreesd wordt dat het aantal verder zal stijgen. Ook in Hongkong is een cruiseschip aangekomen met mogelijk mensen aan boord die besmet zijn.

De mensen op het schip in Japan zijn in quarantaine geplaatst, nadat het virus was opgedoken bij een man uit Hongkong, die een aantal dagen op het cruiseschip verbleef. Medici zijn sinds maandagavond bezig om de gezondheidstoestand van de passagiers en bemanning van de Diamond Princess te controleren.

Passagiers die symptomen van het virus hebben, moeten een test ondergaan. Inmiddels zijn ruim 270 personen getest. Van ruim 30 tests is het resultaat binnen en 10 waren er positief, zei de Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato. De besmette personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rest moet zeker 14 dagen aan boord blijven.

Vliegtuig

Een Canadees vliegtuig is dinsdag kort na het opstijgen teruggekeerd naar Toronto nadat een passagier onterecht had gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. De 29-jarige man werd kort na de landing door de politie gearresteerd. Bij controle bleek hij het virus niet te hebben.

Het incident was op een vlucht met 243 passagiers van WestJet Airlines van de Canadese stad naar Montego Bay op Jamaica. Volgens ooggetuigen maakte de man in de Boeing 767 een selfie toen hij verklaarde naar China te zijn geweest en daar het virus had opgelopen. De bemanning gaf hem handschoenen en een mondkapje en sommeerde hem achter in het toestel plaats te nemen.