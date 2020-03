De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, vreest de gevolgen van het nieuwe coronavirus in landen met een minder goed georganiseerde gezondheidszorg. „Tot dusver hebben we epidemieën gezien in landen met moderne gezondheidszorgsystemen. Maar zelfs die worstelen met de aandoening. Wij zijn heel erg bezorgd over de effecten op de landen met lagere inkomens” zei Tedros op een persconferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie.