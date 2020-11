‘WHO-chef Tedros helpt rebellen in Ethiopische regio’

Het Ethiopische leger beschuldigt de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van hulp aan de lokale autoriteiten in de opstandige regio Tigray. Tedros Adhanom Ghebreysus is afkomstig uit Tigray en was eerder minister van Volksgezondheid in een regering die werd geleid door de partij die nu tegen het Ethiopische leger vecht, het Tigray People’s Liberation Front (TPLF).

„Die man is een lid van die groep en doet alles om hen te helpen”, aldus de stafchef van het Ethiopische leger. In de regio wordt al weken zwaar gevochten, met honderden doden tot gevolg. Premier Abiy Ahmed stuurde troepen naar Tigray omdat de plaatselijke machtshebbers van de TPLF volgens hem in opstand waren gekomen.

„Wat verwacht je van hem wanneer zijn groep en zijn soortgenoten in een oorlog geraken”, aldus generaal Birhanu Jula die Tedros een crimineel noemt die uit zijn post bij de WHO moet worden gezet. „We verwachten niet van hem dat hij de kant van de Ethiopiërs kiest en die mensen veroordeelt. Hij doet er alles aan om ze te helpen en heeft campagne gevoerd in buurlanden om de oorlog te veroordelen.”

Een woordvoerder van de WHO meldde dat er geen direct commentaar was op de beschuldigingen tegen Tedros. Die zou niet alleen op diplomatiek niveau steun aan de TPLF verlenen, maar ook hebben geprobeerd wapens voor de beweging te kopen.

De 55-jarige Tedros werd in mei 2017 de eerste Afrikaan in de top van de WHO. Hi is prominent aanwezig in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus.