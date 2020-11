WHO-baas uit voorzorg in quarantaine

De chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus gaat in quarantaine omdat hij in contact is gekomen met iemand die positief is getest op het coronavirus. Dat heeft hij via Twitter bekendgemaakt. Hij zegt geen symptomen te vertonen.

„Ik voel me goed en heb geen symptomen. Maar ik ga de komende dagen in thuisisolatie in lijn met de WHO-protocollen en werk vanuit huis”, aldus de WHO-baas.

Hij roept iedereen die het verzoek krijgt in isolatie te gaan op om dat ook te doen. „Het is van enorm belang dat we allemaal de protocollen volgen”, schrijft hij. „Dit is hoe we verspreiding van het virus kunnen stoppen.”