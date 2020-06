WHO: aantal coronabesmettingen Oost-Europa blijft stijgen

Terwijl in West-Europa het aantal nieuwe meldingen van besmettingen en ziektegevallen door het coronavirus daalt, is het omgekeerde het geval in Rusland en Oost-Europa. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

„Op dit moment zien we in Europa, in West-Europa, een gestage afname. Het is niet snel, maar er worden dagelijks minder nieuwe gevallen gemeld; behalve in Rusland en Oost-Europa, waar we nog steeds een stijging zien,” aldus een zegsvrouw van de organisatie.

Rusland heeft 414.000 besmettingen gemeld. Dat is na de VS en Brazilië het hoogste totaal ter wereld. In Rusland vielen tot nu toe ruim 5000 doden.

De zegsvrouw ging niet in op vragen of er nog gesprekken worden gevoerd met de Verenigde Staten. President Donald Trump kondigde afgelopen vrijdag aan dat de VS uit de organisatie stappen vanwege de aanpak van de pandemie. „De WHO wil graag blijven samenwerken met de Verenigde Staten,” zei WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag.