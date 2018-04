WHO: 500 Douma-patiënten met gifsymptomen

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet duidelijke tekenen van recent gifgasgebruik in Syrië. Naar schatting vijfhonderd slachtoffers van een vermoedelijke gifgasaanval in Syrië liggen in ziekenhuizen met „tekenen en symptomen van blootstelling aan giftige chemicaliën”. Dit zegt de WHO, die de gemelde aanval met chemische wapens afgelopen weekend in het Syrische Douma heeft veroordeeld.

De organisatie baseert zich op informatie van lokale zorgverleners. Vooral tekenen van ernstige irritatie van de slijmvliezen, ademhalingsklachten en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel doen zich voor bij zowel vrouwen, mannen en kinderen. Volgens informatie van de WHO zijn meer dan zeventig mensen die tijdens de aanvallen bescherming zochten in kelders gestorven, 43 sterfgevallen zijn te wijten aan blootstelling aan bijzonder giftige stoffen.

De WHO zelf is niet bevoegd voor het onderzoek naar aanvallen met gifgas. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) kondigde aan dat zij binnenkort deskundigen naar de Syrische stad zou sturen om de vermeende aanval met chemische wapens te onderzoeken.

„De WHO eist onmiddellijke ongehinderde toegang tot het gebied om de getroffenen zorg te bieden, de gezondheidseffecten te beoordelen en een uitgebreide respons te leveren”, zei Peter Salama, adjunct-directeur-generaal van de WHO voor noodsituaties.

Hulporganisaties van de Verenigde Naties hebben geen toegang tot het grootste deel van de enclave Oost-Ghouta, inclusief Douma, waar de vermeende aanval plaatsvond. De Syrische regering heeft verantwoordelijkheid ontkend.