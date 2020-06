WHO: 28 miljard nodig virus te bestrijden in arme landen

Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat het de komende twaalf maanden 31,3 miljard dollar (bijna 28 miljard euro) nodig heeft om de uitbraak van het coronavirus in minder welvarende landen het hoofd te bieden. Het geld moet voornamelijk worden geïnvesteerd in testen, behandeling van Covid-19 en de aanschaf van vaccins, zodra die beschikbaar zijn.

Doel van de WHO is om midden 2021 een voorraad van 500 miljoen tests en 245 miljoen vaccins beschikbaar te hebben, zo verklaart de organisatie vrijdag. Aan het eind van volgend jaar moeten die aantallen zijn opgevoerd tot 2 miljard vaccins, waarvan de helft bestemd is voor de armste landen.