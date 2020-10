WHO: 10 procent wereldbevolking heeft corona gehad

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ongeveer een op de tien mensen op de wereld al besmet geweest met het coronavirus. Dat betekent dat het werkelijke aantal besmettingen een stuk hoger ligt dan het aantal besmettingen dat nu wereldwijd gemeld is.

„Onze beste schattingen vertellen ons dat ongeveer 10 procent van de wereldbevolking mogelijk is besmet het virus”, zei Mike Ryan, het hoofd van de noodhulpoperaties van de WHO maandag bij een bijeenkomst in Genève.

Van de 7,8 miljard mensen op de wereld is officieel bij ongeveer 35 miljoen mensen het virus vastgesteld. In werkelijkheid zouden honderden miljoenen mensen besmet zijn (geweest). De WHO-functionaris benadrukte daarbij wel dat dit betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen geen antilichamen heeft en daarmee risico blijft lopen op Covid-19.