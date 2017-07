WHO: één op de tien baby’s niet ingeënt

Wereldwijd is in 2016 één op de tien baby’s na de geboorte niet ingeënt, zelfs niet tegen ziektes als difterie, tetanus en kinkhoest. Dat blijkt uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef, die maandag in Genève zijn gepresenteerd. In totaal gaat het om 12,9 miljoen kinderen van nog geen jaar oud. De WHO schat dat nog eens 6,6 miljoen anderen de herhalingsdoses niet hebben gekregen.

Het immunisatieprogramma voorkomt jaarlijks 2 à 3 miljoen overlijdensgevallen door infectieziektes die in principe eenvoudig zijn te voorkomen. Daartoe behoren onder meer ook polio, mazelen, rodehond en hepatitis B. De ‘dekkingsgraad’ van inenting hiertegen, evenals tegen het rotavirus, laat mondiaal nog meer te wensen over. De grootste probleemlanden zijn Afghanistan, Nigeria en Pakistan, waar vorig jaar 4 miljoen kinderen geen enkel vaccin hebben gekregen.

De WHO kwam maandag ook met nieuwe kostenramingen om de gezondheidsdoelstellingen voor de wereldbevolking te halen. Dat pakt duurder uit dan gedacht. In het ambitieuze scenario is er tot 2030 jaarlijks bijna 325 miljard euro meer nodig, ruim 50 euro per persoon. Momenteel hebben ten minste 400 miljoen mensen geen enkele toegang tot medische hulp.

De investeringen kunnen volgens de WHO 97 miljoen voortijdige sterfgevallen voorkomen. 50 miljoen kinderen, die anders dood worden geboren of voor hun vijfde verjaardag overlijden, zouden ervan profiteren. In veel landen zou de levensverwachting met bijna 8,5 jaar toenemen. De onderzoekers analyseerden 67 landen met een laag of gemiddeld inkomen. Om de armste 32 staten te helpen is 47 miljard euro per jaar nodig.