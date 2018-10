Whatsapp weert spam bij verkiezingen Brazilië

Berichtenservice Whatsapp heeft aangekondigd dat het „onmiddellijke juridische actie” zal ondernemen tegen bedrijven die spam-berichten rondsturen in aanloop naar de Braziliaanse presidentsverkiezingen van 28 oktober. Volgens de service, die eigendom is van Facebook, worden door bedrijven via sociale media honderdduizenden berichten verstuurd met mogelijk nepnieuws.

Een krant in Sao Paulo meldde donderdag dat aanhangers van de rechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro voor fondsen hadden gezorgd om via berichten aanvallen uit te laten voeren op de linkse concurrent Fernando Haddad. Bolsonaro ontkende dat hij had opgeroepen tot de desinformatiecampagnes.

Het hoogste verkiezingscollege TSE in Brazilië heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar de bulkberichten tegen presidentskandidaat Haddad.