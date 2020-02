WhatsApp heeft 2 miljard gebruikers

Twee miljard mensen over de hele wereld gebruiken inmiddels WhatsApp. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen op aarde. De chatapp is woensdag door de grens gegaan. „We zijn nederig en vereerd dat we deze mijlpaal bereiken”, schrijft WhatsApp op zijn blog. WhatsApp bereikte in februari 2016 de grens van 1 miljard gebruikers.

WhatsApp is in 2009 opgezet door Brian Acton en Jan Koum. Zij hadden een gloednieuwe iPhone gekocht en bedachten dat mensen de nieuwe wereld van apps konden gebruiken om elkaar berichten te sturen.

Voordat ze WhatsApp begonnen, hadden Acton en Koum bij Facebook gesolliciteerd, maar ze werden afgewezen voor een baan. In 2014, vijf jaar later, kregen ze genoegdoening. Facebook kocht WhatsApp voor ongeveer 19 miljard dollar. Toen waren er ‘maar’ 450 miljoen gebruikers.