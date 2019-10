'WhatsApp gebruikt voor spionage'

Hoge regerings- en legerfunctionarissen in meerdere landen zijn bespioneerd via een gat in de beveiliging van WhatsApp. Het zou gaan om mensen uit minstens twintig landen over de hele wereld. Bronnen rond het onderzoek dat WhatsApp zelf doet, hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters.

Dankzij de kwetsbaarheid zou het mogelijk zijn geweest om de telefoons over te nemen. Het is niet bekend wie achter de grote hack zit. De slachtoffers zouden uit de Verenigde Staten, Mexico, India, Pakistan, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten komen. India heeft WhatsApp om opheldering gevraagd.

WhatsApp begon dinsdag een rechtszaak tegen het Israëlische softwarebedrijf NSO Group. Dat zou spionagesoftware hebben gemaakt die via WhatsApp op telefoons kon worden gezet. De software zou zijn gebruikt tegen journalisten, diplomaten, mensenrechtenactivisten, dissidenten en hoge regeringsfunctionarissen.