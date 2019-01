WhatsApp beperkt doorsturen berichten

Gebruikers van WhatsApp kunnen berichten minder vaak doorsturen. Een appje kan naar maximaal vijf mensen tegelijk worden geforward. De regel gold al in India. In de rest van de wereld hanteerde WhatsApp een maximum van twintig forwards per dag, maar dat wordt verlaagd. De berichtendienst wil zo het verspreiden van geruchten en nepnieuws tegengaan.

WhatsApp heeft de nieuwe regel aangekondigd op een congres in Indonesiƫ. Mensen die de app hebben, krijgen vanaf maandag een update om de limiet in te stellen.

WhatsApp had de limiet in India ingevoerd nadat geruchten hadden geleid tot moorden en zware mishandelingen. WhatsApp en moederbedrijf Facebook staan ook onder druk om meer te doen tegen beĆÆnvloeding van gebruikers.