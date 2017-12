What’s up Doc: tekenaar Bugs Bunny overleden

De geestelijk vader van Bugs Bunny is overleden. Tekenaar Bob Givens stierf op 99-jarige leeftijd in zijn woonplaats Burbank in Californië. Hij bedacht het wortel knagende konijn rond 1938.

Tot op de dag vandaag weerklinkt wel ergens in de wereld op tv Bugs’ eeuwige vraag in plat New Yorks: What’s up Doc? Givens introduceerde dat inmiddels legendarische zinnetje in 1940, toen het voor het eerst te horen was in de tekenfilm A Wild Hare.

Givens stond overigens niet alleen aan de wieg van Bugs Bunny. Hij bedacht hem samen met onder anderen Chuck Jones. Het konijn werd een personage in de serie Looney Tunes van de Warner Bros. Studios. Andere cartoonhelden van de studio waren Daffy Duck. Tom en Jerry, en Popeye.

De tekenaar trad in 1937 als tekenaar in dienst van de Walt Disney Studio, waar hij onder meer meewerkte aan Sneeuwwitje en de zeven dwergen, een tekenfilm die in 1937 uitkwam. Niet lang daarna stapte hij over naar Warner Bros.