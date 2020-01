WGO bijeen voor spoedoverleg om coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de Verenigde Naties komt woensdag in Genève bijeen voor een spoedoverleg over het coronavirus. Dat maakte de organisatie maandag bekend. Het virus dook een maand geleden op in de Chinese plaats Wuhan en verspreidt zich naar andere Aziatische landen. Van de vooralsnog 218 patiënten zijn er drie overleden.

Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste. Maandag werd door China bekendgemaakt dat het coronavirus overdraagbaar is van mens tot mens.

Deskundigen van de WGO moeten woensdag bepalen of het virus moet worden aangeduid als een „medische noodsituatie van internationale zorg”. Dat zou betekenen dat er een internationale aanpak moet komen voor het probleem, zoals eerder gebeurde bij het zika-virus en de ebola-uitbraak.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat er in Nederland nog niemand met het virus is gesignaleerd. Maar mocht dat het geval zijn, dan wordt deze persoon volgens die protocollen geïsoleerd en wordt er ook onderzoek gedaan naar zijn of haar contacten.