WFP vraagt 75 miljoen voor Rohingya

Het Wereld Voedsel Programma (WFP) heeft zondag de internationale gemeenschap 75 miljoen dollar (ruim 63 miljoen euro) gevraagd om de komende zes maanden de ergste nood te lenigen van de Rohingya. Honderdduizenden leden van deze moslimminderheid zijn voor het geweld in Myanmar gevlucht naar Bangladesh.

Hulpverleners weten zich door de enorme toevloed van vluchtelingen en de barre omstandigheden bijna geen raad. „De conclusie? Het is een uitermate treurige situatie. Erger kan het niet worden. We hebben die 75 miljoen absoluut nodig”, zei WFP-directeur David Beasley na een bezoek aan enkele vluchtelingenkampen.

„Ik zeg altijd dat we de honger in de wereld kunnen bestrijden met een paar miljard. Donoren vertel ik, dat als ze geen geld beschikbaar kunnen stellen, ze moeten ophouden met oorlogvoeren”, aldus Beasley. De VN probeert 200 miljoen dollar bijeen te krijgen om de Rohingya-crisis te bezweren.

In Egypte is zaterdag een aanslag gepleegd op de ambassade van Myanmar in Caïro. Aanvankelijk werd gedacht dat de explosie het gevolg was van een gaslek, maar volgens veiligheidsofficials zijn er sporen gevonden van een bom. Niemand raakte gewond.

De militante Egyptische groepering Hasm heeft de verantwoordelijkheid zondag opgeëist. De actie was een waarschuwing aan het adres van het leger van Myanmar om te stoppen met de vervolging van moslims. Hasm zat volgens de autoriteiten tot dusver achter aanslagen op rechters en politiemensen.