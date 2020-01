Wetenschappers werken aan vaccin tegen nieuwe coronavirus

Op diverse fronten wordt gewerkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus dat in China de kop heeft opgestoken en zich inmiddels verspreidt over andere landen. Rusland verklaarde woensdag samen met China te werken aan een vaccin.

Peking heeft inmiddels genetisch materiaal van het virus aan Russische wetenschappers overhandigd. „Russische en Chinese experts zijn begonnen aan de ontwikkeling van een vaccin”, aldus het Russische consulaat in het Chinese Guangzhou.

Australische wetenschappers meldden een mogelijke doorbraak in de zoektocht naar een middel tegen het nieuwe coronavirus. Zij maakten bekend het nieuwe coronavirus in een laboratorium te hebben nagemaakt. Het zou voor het eerst zijn dat dit buiten China gebeurt. De experts delen hun vinding met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN, zo meldden zij.