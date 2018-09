Westerse steun voor Londen in zaak-Skripal

Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS hebben in een gezamenlijke verklaring gezegd dat de aanslag in maart in Engeland op de Russische ex-agent Skripal „vrijwel zeker is gebeurd met toestemming van een hoog niveau”. Dit heeft de Britse premier Theresa May laten weten, meldden Britse media.

Londen krijgt zo steun van vier belangrijke westerse bondgenoten. Ze gaan er samen van uit dat de hoofdverdachten van de aanslag leden waren van de Russische geheime dienst GROe.

De vijf beraden zich over wat er tegen Rusland ondernomen zou moeten worden. Londen heeft van het begin af aan het Kremlin van betrokkenheid beschuldigd. Deze week zijn er twee verdachten op beelden getoond die Russische agenten van de GrOe zouden zijn en de aanslag begin maart in Salisbury pleegden. De slachtoffers, Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, overleefden het uiteindelijk.

Volgens Moskou heeft Londen tot dusver samenwerking in het onderzoek geweigerd en slaat de beschuldiging nergens op. Rusland heeft er naar eigen zeggen geen enkel belang bij een ex-agent die al acht jaar in Engeland woont, met een gifgas om te brengen.