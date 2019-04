Westerse oproep aan regime Soedan

Terwijl betogers voor de vierde achtereenvolgende dag voor het hoofdkwartier van het Soedanese regime demonstreren, hebben onder meer Washington en Londen het bewind opgeroepen snel met een plan voor een structurele verandering te komen.

Het bijna dertig jaar oude regime van couppleger generaal Omar Hassan al-Bashir moet volgens de regeringen van Groot-Brittannië, Noorwegen en de VS reageren op de eisen die het volk in een protestbeweging stelt. De regering van Soedan moet met „een geloofwaardig plan voor een politieke overgang komen”, aldus de oproep die door de ambassades van de drie westerse landen is gedaan.

In december gingen na aanzienlijke prijsverhogingen van onder meer brood talrijke Soedanezen boos de straat op. Dat liep snel uit op breed een nationaal protest tegen het repressieve en falende regime van president al-Bashir. Sinds zaterdag belagen vele duizenden het machtscentrum van al-Bashir, het legerhoofdkwartier, en eisen zijn vertrek.

Rond dat hoofdkwartier zijn sinds zaterdag meerdere pogingen door militairen of militieleden gedaan de betogers uiteen te slaan. Daarbij zijn volgens de oppositie circa twintig betogers gedood door gemaskerde, gewapende mannen. In sommige gevallen beschermden militairen volgens ooggetuigen demonstranten tegen collega’s of tegen leden van een pro-Bashirmilitie uit het noorden van het land. Een woordvoerder van de politie in Khartoem zei dinsdag dat de agenten niets zullen ondernemen tegen vreedzame samenscholingen.

Er zijn al sinds december massale demonstraties tegen al-Bashir, maar zaterdag en zondag zijn extra veel mensen de straat opgegaan ter gelegenheid van de verjaardag van een volksopstand in 1985. Die bracht het toenmalige regime van een generaal ten val.