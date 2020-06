Westerse ambassades trotseren Kremlin met regenboogvlaggen

Ambassades van westerse landen in Moskou hebben zaterdag de regenboogvlag gehesen om steun te betuigen aan de lhbti-rechten in Rusland. In een gezamenlijke verklaring riepen de ambassadeurs van de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland de Russische regering op om de rechten van homo's, lesbiennes, transseksuelen en andere seksuele minderheden te waarborgen.

Het Kremlin had eerder het hijsen van de regenboogvlag bij de Amerikaanse ambassade bekritiseerd.

VS-ambassadeur John Sullivan zei in een videoboodschap met Russische ondertitels dat het hier om universele mensenrechten gaat. Hij sprak zich uit tegen haat, veroordelen en vervolging.

In Rusland is zogenoemde 'homopropaganda' en het tonen van liefdesuitingen tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden. Het praten daarover in het bijzijn van kinderen is evenmin toegestaan. Mensenrechtenorganisaties beklagen zich erover dat homohaat, geweld en discriminatie in Rusland onbestraft blijft.

Met hun actie vroegen de diplomaten ook aandacht voor de Pride-beweging in de VS, waarmee een halve eeuw geleden de strijd voor homorechten begon.

Woordvoerder Dmitri Peskow zei donderdag namens het Kremlin dat het hijsen van de regenboogvlag op de Amerikaanse ambassade niet is toegestaan. Hij sprak de hoop uit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken hiertegen actie zou ondernemen.