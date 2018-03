Westen veroordeelt gezamenlijk vergiftiging

De Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse leiders hebben samen hun afschuw uitgesproken over de moordaanslag in het Engelse Salisbury. Ze stellen in een verklaring dat de aanslag met een chemisch wapen ook een aanslag op de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk is geweest en dat Rusland erachter moet zitten.

Ze vragen het Kremlin alle informatie over het project ‘novitsjok’, zoals het gebruikte zenuwgas heet, over te dragen voor onderzoek aan de internationale organisatie die chemische wapens bestrijdt, de OPCW in Den Haag.

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de moordaanslag op 4 maart op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De twee zijn in coma en voor hun leven wordt gevreesd.