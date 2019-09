‘Westen mogelijk schuldig aan oorlogsmisdaden’

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zouden medeplichtig kunnen zijn aan oorlogsmisdaden in Jemen. Deze westerse landen bewapenen de Saudische coalitie die in Jemen burgers verhongert als oorlogstactiek. Ook bieden de landen logistieke ondersteuning en verstrekken ze inlichtingen aan de coalitie, stellen onderzoekers van de Verenigde Naties dinsdag.

De onderzoekers, aangesteld door de VN-Mensenrechtenraad in 2017, stelden een geheime lijst samen van mogelijke verdachten van internationale oorlogsmisdaden tijdens het al vier jaar durende conflict tussen een coalitie van Arabische staten en de Houthi-rebellen die de Jemenitische hoofdstad Sanaa controleren. Zij hebben de vertrouwelijke lijst naar de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet gestuurd.

De onderzoekers vonden mogelijke oorlogsmisdaden begaan door beide kampen. Zij benadrukken ook de rol die de westerse landen spelen als zeer belangrijke steunpilaren van de Arabische staten en de steun die Iran geeft aan de Houthi’s.

Het rapport beschuldigt de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ervan dat zij burgers heeft gedood door luchtaanvallen en hen opzettelijk voedsel te hebben onthouden in een land waar hongersnood heerst. Houthi’s van hun kant hebben kindsoldaten ingezet en steden beschoten en belegerd.

In een bijlage van het rapport staan de namen van meer dan 160 „hoofdrolspelers” onder wie kopstukken uit Saudi-Arabië, de Emiraten, Jemen en de Houthi-beweging. Er is niet aangegeven of er ook maar één van deze namen op de geheime lijst van potentiële verdachten voorkomt.

De onderzoekers baseren hun bevindingen op meer dan zeshonderd interviews met slachtoffers en getuigen en op documentatie en opensourcemateriaal.