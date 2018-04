Westen en Rusland tegenover elkaar in VN-raad

De VN-Veiligheidsraad heeft geen overeenstemming kunnen bereiken om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in Syrië en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken. De VS met westerse bondgenoten en Rusland kwamen niet tot elkaar.

Rusland sprak zijn veto uit over het Amerikaanse voorstel te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen in Syrië. Twaalf leden van de raad, onder wie de Nederlandse afgevaardigde, stemden in met de resolutie. Bolivia koos de kant van de Russen, die vinden dat de Syrische regering-Assad al is veroordeeld, en China onthield zich.

,,Deze resolutie is wel het minste wat de raad kan doen als reactie op de aanval’, zei de Amerikaanse vertegenwoordigster Nikki Haley, met een verwijzing naar het inzetten van dodelijk gifgas in de Syrische stad Douma. De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie.

Een Russisch tegenvoorstel voor nieuw onderzoek, met reportage aan de VN en pas dan beantwoording van de schuldvraag door de raad, haalde het vervolgens ook niet. Zeven leden waren tegen, zes voor en twee onthielden zich van stemmen.