West Nijlvirus duikt op in Duitsland

Deskundigen hebben in Duitsland in korte tijd drie roofvogels gevonden die zijn overleden door besmetting met het West Nijlvirus. In Saksen-Anhalt bleek een havik het loodje te hebben gelegd door de ziekteverwekker die wordt overgebracht door muggen, waaronder de gevreesde tijgermug. Een onderzoeksinstituut heeft dat aangetoond, deelde het district Anhalt-Bitterfeld donderdag mee.

Twee weken geleden stierf in de dierentuin van Halle an der Saale, amper 25 kilometer verderop, een laplanduil door deze infectie. De dood van eenzelfde soort uil door hetzelfde virus werd donderdag ook gemeld in een wildpark in Poing in Oberbayern. Over het algemeen raken vogels besmet met het West Nijlvirus, maar het kan ook worden overgedragen op mensen. Meestal merken ze daar weinig van, hooguit wat griepachtige verschijnselen.

In zeldzame gevallen is de ziekte echter levensgevaarlijk. In Zuid-Europa hebben dit jaar opvallend veel mensen West Nijlkoorts gekregen. Griekenland registreerde 180 patiënten, van wie er 22 overleden. In noordelijker streken, waaronder Duitsland en Nederland, komt de ziekte sporadisch voor en werd tot dusver altijd opgelopen in warme buitenlanden.