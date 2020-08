West-Afrikaanse leiders staan achter afgezette president Mali

West-Afrikaanse leiders eisen dat de afgezette Malinese leider Ibrahim Boubacar Keïta weer wordt aangesteld als president. Ze sturen een topdelegatie naar het land om te zorgen voor het „onmiddellijke herstel van de grondwettelijke orde”.

Malinese militairen kwamen deze week in opstand en arresteerden Keïta en andere topfunctionarissen. De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) reageerde daar bezorgd op en liet donderdag weten de coupplegers verantwoordelijk te houden voor de veiligheid van hun gevangenen.

„De situatie in Mali is kritiek”, benadrukte president Mahamadou Issoufou van Niger, die tijdens een topbijeenkomst van ECOWAS optrad als voorzitter. Hij sprak de vrees uit dat de onrust in het land slecht zal uitpakken voor de strijd tegen terrorisme en de georganiseerde misdaad.

Het gaat om de tweede staatsgreep in Mali in acht jaar. Militairen wierpen daar in 2012 ook de regering omver. Issoufou zei dat de Malinese junta duidelijk gemaakt zal worden dat „de tijd waarin met geweld de macht kan worden gegrepen voorbij is in deze regio”.