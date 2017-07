Wervelstorm verrast badgasten strand bij Rome

Door een wervelstorm zijn tien badgasten op het strand bij Ostia, nabij Rome, zondag gewond geraakt. Parasols en ligbedden werden meer dan driehonderd meter de lucht ingezogen. Volgens een ooggetuige was het een „apocalyptische scene”.

Zes mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, een van hen had verwondingen aan het hoofd. Vier mensen werden ter plaatse behandeld. Niemand raakte zwaar gewond. De windhoos kwam volledig onverwacht. Nadat de wind was verdwenen, was het weer stralend weer. Ostia ligt op ongeveer dertig kilometer van Rome.