Werkgevers eisen opening Spaans-Franse grens

De Franse regering en de vereniging van Spaanse werkgevers hebben er bij de Spaanse en Catalaanse autoriteiten op aangedrongen snel een eind te maken aan de blokkade van de autosnelweg die van Barcelona naar Frankrijk loopt. Een groep separatisten blokkeert er opnieuw de grensovergang bij La Jonquera. De Franse oproerpolitie is er aanwezig en eist dat de weg vrij wordt gemaakt.

De voorzitter van de Catalaanse werkgeversvereniging Foment, Josep Sánchez Llibre, vindt dat de regering laks optreedt en dat de protesten van radicale separatisten met hun blokkades „het voortbestaan van economische activiteiten bedreigt”. Catalonië lijkt het slachtoffer te worden van een economische blokkade, aldus Sánchez Llibre.

Vorige maand werd de autosnelweg ook al geblokkeerd door de actiegroep Tsunami Democrático (Democratische Tsunami). Toen werden er ook spijkers op het wegdek gegooid. Separatistische actievoerders willen Catalonië afscheiden van Spanje en zo feitelijk ook uit de EU manoeuvreren. Een aantal voormannen van de vorige separatistische Catalaanse regering is vorige maand tot lange celstraffen veroordeeld wegens hun rol bij het onwettige onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hun veroordeling leidde tot rellen en blokkades in verscheidene plaatsen in Catalonië.