Werk van Banksy gestolen bij Centre Pompidou

Een kunstwerk van de Britse kunstenaar Banksy is gestolen bij het Centre Pompidou in Parijs. Het museum voor moderne kunst kwam daar dinsdag mee naar buiten. Het gaat om een afbeelding van een rat met een mes, die achterop een groot verkeersbord was geplaatst. De daders zijn nog niet gepakt.

Het werk was beschermd met plexiglas om te voorkomen dat het zou worden gestolen. Het museum zegt dat de dieven waarschijnlijk een zaag hebben gebruikt. Een jaar geleden hebben dieven ook al geprobeerd het werk weg te halen. Zij werden toen gepakt.

De diefstal komt zeven maanden nadat een ander kunstwerk van Banksy in Parijs werd gestolen. Toen ging het om de afbeelding van een treurend meisje, op een nooddeur van het Bataclan-theater. Daar schoten terroristen in 2015 tijdens een concert 89 mensen dood.

Banksy is het pseudoniem van een Britse straatkunstenaar. Er is weinig bekend over zijn ware identiteit. Zijn straatkunst is meestal politiek of humoristisch van aard.