Werk ‘Twitter-kunstenaar’ Trump geëxposeerd

Een tijdelijke tentoonstelling met de meest opvallende tweets van de Amerikaanse president Donald Trump is geopend op loopafstand van zijn Trump Tower in New York. De ‘Donald J. Trump Presidential Twitter Library’ is volgens Amerikaanse media bedacht door de komieken achter het satirische nieuwsprogramma The Daily Show.

Bezoekers van de expositie, die alleen dit weekend open is, kunnen zelf tweets versturen terwijl ze op een gouden toilet zitten. Ook kunnen ze twitterberichten van de president teruglezen, die onder meer in lijsten aan de muur zijn gehangen. De tekstberichten zijn opgedeeld in categorieën als „constructieve kritiek” en „verwijderd maar niet vergeten”.

Daily Show-presentator Trevor Noah vergeleek de tweets van Trump met kunst. „Hij mag dan niet goed zijn in zijn werk als president, of leiding geven, of geopolitiek; maar hij is een uitstekende twitteraar”, grapte de komiek. De president heeft ruim 32 miljoen volgers op de berichtensite.

De zogenaamde presidentiële bibliotheek bleek meteen een hit. Er stond vrijdagavond een lange rij van mensen die een kijkje wilden nemen. Volgens bezoekers is de tentoonstelling de moeite waard: „Het is hilarisch. Ik kon niet stoppen met lachen maar was ook geschokt”, zei een zekere Mark.