Werk Picasso en Monet verkocht voor 30 miljoen

Op een veiling in New York zijn zondag een schilderij van Pablo Picasso en een van Claude Monet onder de hamer gegaan voor elk zo’n 30 miljoen dollar (26,5 miljoen euro). In totaal werden 61 werken aangeboden, maar niet voor ieder schilderij werd een koper gevonden.

De veiling bracht alles bij elkaar 279,2 miljoen dollar op, bijna 26 miljoen minder dan de geschatte waarde. Waterlelies van Monet ging onder de hamer voor 31,8 miljoen dollar en was daarmee het duurste werk van de avond. Picasso’s La Lampe volgde met 29,6 miljoen dollar.

Tijdens de veiling met werken van impressionistische en moderne kunstenaars werd ook een Van Gogh aangeboden. Maar het werk van naar schatting 40 miljoen dollar werd niet verkocht.