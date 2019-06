Werk aan Sagrada Familia eindelijk legaal

Na meer dan 130 jaar zijn de werkzaamheden aan de basiliek Sagrada Familia in Barcelona eindelijk gelegaliseerd. Vrijdag is in de Spaanse stad de bouwvergunning ondertekend. Tot nu toe was al het werk aan het beroemde ontwerp van Antonio Gaudí illegaal.

Sagrada Familia moet wel in de buidel tasten voor de vergunning. Die kost 4,6 miljoen euro. Daarnaast moet 36 miljoen worden betaald voor verbetering van de bereikbaarheid.

De eerste steen werd gelegd in 1882. Sindsdien wordt er permanent aan de kerk gebouwd. Dat het zo lang duurt, komt doordat de bouw niet is gesubsidieerd en wordt betaald uit donaties en toegangskaartjes. Naar verwachting is de Sagrada Familia in 2026 klaar.