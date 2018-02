Wereldzadenbank krijgt nieuwe ingang

De Wereldzadenbank op het Noorse eiland Spitsbergen, die maandag precies tien jaar bestaat, krijgt een nieuwe ingang. Die moet de ongeveer een miljoen zaden die daar nu liggen beter beschermen.

Eind 2016 werd in de ingang water ontdekt. Door de uitzonderlijk hoge temperaturen en regen eind dat jaar was water de ingang van de kluis binnengestroomd. Het vocht was niet verder gekomen doordat het was bevroren maar wetenschappers begonnen zich daarna zorgen te maken.

Besloten is nu een nieuwe waterdichte ingang aan te leggen. Apparatuur die warmte kan afgeven wordt in een aparte gebouw ondergebracht. Het werk begint volgende maand en duurt naar verwachting tot mei volgend jaar.

De Wereldzadenbank is opgericht om in het geval van een enorme ramp toch weer zaden te kunnen planten. De kluis bevindt zich op een diepte van 120 meter in een berg in de buurt van Lonyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen.