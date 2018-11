Wereldwijde uitstoot CO2 naar nieuw record

De hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer is vorige jaar gestegen naar een nieuw record. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties meldt dat er vorig jaar 405,5 ppm (delen van een miljoen) CO2 zijn gemeten. Een jaar eerder waren dat nog 403,3 ppm en in 2015 werd 400 ppm gemeten.

„Er is nog geen sprake van een ommekeer in deze stijgende trend. De stijging zorgt op lange termijn voor klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en vaker extreem weer,” waarschuwt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas.

Hij vervolgt: „De wetenschap is duidelijk. Zonder een snelle vermindering van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, zal de klimaatverandering verwoestende en onomkeerbare impact hebben op het leven op aarde. De tijd waarbinnen nog iets ondernomen kan worden is bijna voorbij.”