Wereldwijde uitgaven aan defensie weer gestegen

Grootmachten hebben vorig jaar fors meer uitgegeven aan hun strijdkrachten. De wereldwijde uitgaven aan defensie lagen 4 procent hoger dan in 2018, meldt het International Institute for Strategic Studies (IISS) in een jaarlijks rapport. Het zou gaan om de grootste stijging in tien jaar.

De denktank concludeert dat vooral de Verenigde Staten en China veel investeren in hun legers. Die landen verhoogden hun uitgaven aan defensie allebei met circa 6,6 procent. De VS blijven internationaal wel de onbetwiste koploper op defensiegebied. „De Amerikaanse uitgaven aan de aanschaf van wapens en Onderzoek & Ontwikkeling waren al groter dan het volledige Chinese defensiebudget.”

De VS zouden in 2019 ruim 684 miljard dollar hebben uitgegeven aan defensie en China 181 miljard dollar. Daarna volgden Saudi-Arabië (ruim 78 miljard) en Rusland (bijna 62 miljard), becijferde het IISS. De verhoging van de Amerikaanse defensie-uitgaven tussen 2018 en 2019 bedroeg ruim 53 miljard dollar, bijna evenveel als het volledige Britse defensiebudget.

Washington maakt zich volgens de denktank zorgen om de modernisering van de Chinese strijdkrachten, die onder meer werken aan hypersonische raketten die moeilijk zijn te detecteren. Dat zou de VS ook weer aanzetten tot hogere uitgaven.