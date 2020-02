Wereldwijde coalitie voor religieuze vrijheid

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft woensdag de International Religious Freedom Alliance (IRF Alliance) gelanceerd. Deze coalitie van 27 landen, waaronder Nederland, gaat zich inzetten voor de bescherming en bevordering van religieuze vrijheid.

Volgens de Amerikaanse minister is er groeiende noodzaak om gezamenlijk het toenemende geweld tegen religieuze minderheden te bestrijden. Pompeo had de coalitie vorig jaar juli al aangekondigd tijdens een conferentie in Washington over het bevorderen van religieuze vrijheid.

Naast Nederland nemen onder meer Australië, Groot-Brittannië, Israël en Brazilië deel aan het samenwerkingsverband. De deelnemende landen zijn „gelijkgestemde partners die internationale religieuze vrijheid koesteren en vechten voor elke mens”, aldus Pompeo tijdens zijn toespraak woensdag.

De leden hebben toegezegd zich te houden aan de principes en verplichtingen die zijn vastgelegd in de uitgangspunten. Zo moeten landen „waar nodig gerichte sancties tegen daders uitvoeren” en slachtoffers van religieus geweld met „passende middelen” de helpende hand bieden.

Volgens een functionaris van het departement is de coalitie daarnaast bedoeld om gezamenlijke acties te bespreken. Te denken valt aan gezamenlijke verklaringen en het collectief aankaarten van een zaak bij internationale instanties, aldus de ambtenaar.