Wereldwijd zorgen om geweld tegen vrouwen

Geweld. Eén op de drie vrouwen maakt het persoonlijk mee. Hoe voorkomen wereldleiders dit gendergerelateerd geweld?

Hoog tijd om de internationale „pandemie” van geweld tegen vrouwen aan te pakken. Daarom houdt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) woensdag en donderdag in Parijs een conferentie over de problematiek. De OESO –een samenwerkingsverband van 36 landen; onder meer van de EU-lidstaten, Noord-Amerika en Australië– spreekt van „een crisis.”

Wereldwijd klonk de afgelopen maanden tientallen waarschuwingen vanwege een vermeende toename –of gebrek aan afname– van geweld tegen vrouwen. Neem bijvoorbeeld Turkije, een OESO-lidstaat. Meerdere mensenrechtenorganisaties luidden eind 2019 de noodklok: het aantal moorden op vrouwen, enkel omdat ze vrouw zijn, neemt toe. Dit wordt ook wel aangeduid als ”femicide”.

Ook dit jaar blijven de alarmbellen rinkelen: op 16 januari debatteerde het Turkse parlement over een omstreden wet. Die wet moet het naar verluidt mogelijk maken dat mannen, die worden beschuldigd van het misbruiken van een vrouw jonger dan achttien jaar, hun straf kunnen ontlopen als ze met hun slachtoffers trouwen. Volgens de regering een maatregel om goed om te kunnen gaan met het aantal (vrijwillige) kindhuwelijken in het land. Maar mensenrechtenorganisaties noemen de wet een „trouw-met-je-verkrachter wet.”

Ook in andere landen kwam geweld tegen vrouwen in de schijnwerpers te staan. In Roemenië werden vorig jaar massaprotesten gehouden nadat een 15-jarig meisje werd gevonden: verkracht en vermoord. De tiener had de politie gebeld, maar het duurde negentien uur voordat die arriveerde. De nationale politiechef moest aftreden.

Verder komt India herhaaldelijk in het nieuws vanwege brute aanvallen tegen vrouwen. Begin januari bleek uit officiële data van de overheid dat in 2018 elk kwartier een vrouw in India aangifte deed van verkrachting. Eind december 2019 gingen mensen nog massaal de straat op vanwege de verkrachting van en moord op een 27-jarige dierenarts.

Christenvervolging

Vrouwen zijn bovendien „de meest kwetsbare groep in christenvervolging”, meldde Open Doors vorig jaar. Volgens woordvoerder Klaas Muurling ervaren vrouwen „op veel meer terreinen de consequenties van vervolging”, terwijl dat voor mannen vaak op één terrein geldt. „Vrouwen krijgen te maken met huisarrest, een gedwongen huwelijk of juist een gedwongen scheiding, verkrachting en ontzegging van de voogdij over de kinderen”, aldus Muurling.

De OESO heeft in 2019 verschillende adviezen gegeven hoe wereldleiders gendergerelateerd geweld beter kunnen voorkomen en behandelen. De meeste aanbevelingen zijn gefocust op het implementeren van vrouwvriendelijker wetgeving, het aankaarten van genderongelijkheid en het beïnvloeden van een lokale cultuur waarvan bekend is dat daarin vrouwen als minderwaardig worden geacht.

Hoewel de OESO-conferentie is gefocust op vrouwen, zal er ook kort worden stilgestaan bij de problematiek rond het geweld tegen mannen.

Dat de problematiek rond geweld tegen vrouwen geen ver-van-mijn-bed-show is, bleek dinsdag. De gemeente Amsterdam maakte bekend dat ze de veiligheid van vrouwen wil verbeteren, door middel van de campagne ”Jij staat niet alleen”. Ongeveer de helft van vrouwen en meisjes krijgt in de hoofdstad onder meer te maken met intimidatie, geweld of seksueel misbruik.