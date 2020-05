Wereldwijd ruim 300.000 coronadoden

Wereldwijd zijn meer dan 300.000 mensen aan het coronavirus overleden. Dat blijkt uit een overzicht van de Amerikaanse website Worldometer, die alle meldingen van geregistreerde gevallen bij elkaar optelt.

De Verenigde Staten hebben met ruim 85.000 doden de meeste sterfgevallen tot nu toe. In Groot-Brittannië, het zwaarst getroffen Europese land, bezweken meer dan 33.600 mensen aan het longvirus. In Nederland zijn 5590 mensen gestorven, volgens de officiële gegevens.

Volgens Worldometer zijn wereldwijd ruim 4,4 miljoen besmettingen met het coronavirus geteld. Van de geïnfecteerden zijn er meer dan 1,6 miljoen weer hersteld. Ongeveer 45.000 patiënten bevinden zich in kritieke toestand in ziekenhuizen.

Het coronavirus werd eind december in de Chinese metropool Wuhan voor het eerst bij mensen vastgesteld. Het virus (SARS-CoV-2) leidt tot een longaandoening die Covid-19 is genoemd en in een relatief klein aantal gevallen tot de dood van de patiënt leidt. Door de snelle verspreiding over de wereld heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het tot een pandemie bestempeld.