Wereldwijd ruim 100.000 coronabesmettingen vastgesteld

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus, is de 100.000 voorbij. Er zijn nu ook besmettingen vastgesteld in Slowakije, Vaticaanstad, Servië en Kameroen.

Het virus verspreidde zich de afgelopen weken vanuit China over de wereld. Op het Chinese vasteland zijn inmiddels ruim 80.000 besmettingen ontdekt en 3000 patiënten overleden. Zeker 53.000 patiënten in het land zijn alweer hersteld.

Het virus is ook opgedoken in zo’n negentig andere landen en territoria. Het wereldwijde dodental staat op ongeveer 3400. Buiten China zijn Zuid-Korea (6284 besmettingen, 42 doden), Italië (3858 besmettingen, 148 doden) en Iran (4747 besmettingen, 123 doden) het zwaarst getroffen.

In Nederland zijn 128 gevallen gemeld en is vrijdag voor het eerst een patiënt overleden die was besmet met het virus. Het gaat om een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.