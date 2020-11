Wereldwijd ruim 1,2 miljoen doden door coronavirus geregistreerd

Het aantal vastgestelde doden door het coronavirus is gestegen tot boven de 1,2 miljoen. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore zijn er inmiddels 1.200.471 doden geregistreerd.

Veruit de meeste sterfgevallen zijn vastgesteld in de Verenigde Staten. Daar zijn zeker 230.996 mensen omgekomen door Covid-19. Brazilië staat op de tweede plek met 160.074 vastgestelde doden. India is met 122.607 doden het enige andere land met meer dan 100.000 vastgestelde sterfgevallen.

In Europa zijn in het Verenigd Koninkrijk de meeste doden geregistreerd met 46.807 doden. In Nederland staat het dodental volgens de universiteit op 7498.

Het aantal doden ligt waarschijnlijk vele malen hoger dan 1,2 miljoen, maar bij veel mensen die overleden was niet vastgesteld of ze het coronavirus onder de leden hadden.