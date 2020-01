Wereldwijd minder moorden op christenen, meer aanslagen op kerken

Het afgelopen jaar zijn wereldwijd bijna 3000 christenen vermoord vanwege hun geloof. Dit aantal ligt lager dan in 2018, toen meer dan 4000 christenen om het leven werden gebracht, stelt Open Doors in zijn jaarlijkse ranglijst over christenvervolging. Die organisatie zet zich wereldwijd in voor vervolgde christenen.

Het aantal aanslagen op kerken en christelijke gebouwen steeg echter explosief, van bijna 2000 in 2018 tot meer dan 9000 in 2019. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met acties van de Chinese overheid tegen de kerken in het land.

De voornaamste reden voor de daling bij de moorden is dat aanvallen minder massaal zijn dan voorgaande jaren, maar meer op individueel niveau plaatsvinden.

In de vijftig landen op de ranglijst worden in totaal 260 miljoen christenen vervolgd. De top-10 verschilt bijna niet van afgelopen jaren. Noord-Korea voert de lijst voor de negentiende keer op rij aan. Afghanistan en Somalië staan tweede en derde op de lijst, daar worden christenen vervolgd door extremistische moslims.