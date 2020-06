Wereldwijd meer dan zeven miljoen coronabesmettingen

Het totaal aantal coronabesmettingen wereldwijd is zaterdag de 7 miljoen gepasseerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer 30 procent van alle virusinfecties is vastgesteld in de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land.

Voor zover bekend stierven wereldwijd bijna 400.000 mensen door het coronavirus. Het aantal sterfgevallen dat in verband staat met Covid-19 is na vijf maanden ongeveer gelijk aan het jaarlijkse dodental door malaria.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in de Chinese metropool Wuhan. Sindsdien heeft het virus zich over de wereld verspreid. In Nederland overleden tot dusver 6011 coronapatiënten.