Wereldwijd meer dan 20 miljoen besmettingen met coronavirus

Wereldwijd is bij meer dan 20 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau AFP na een telling van officiële bronnen op maandagavond.

Minsten 20.002.577 besmettingen zijn geregistreerd en 733.842 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. In de Verenigde Staten is bij 5.075.678 mensen het coronavirus vastgesteld en zijn 163.282 mensen overleden aan Covid-19. Brazilië telt 3.057.470 besmettingen en 101.752 doden. De twee landen zijn verreweg het zwaarst getroffen. Vier op de 10 gevallen komen uit de VS of Brazilië.

Het coronavirus blijft zich verspreiden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. In de afgelopen zeven dagen werden er 576.583 nieuwe gevallen geregistreerd. Ook in India loopt het aantal besmettingen fors op. In de afgelopen week werden er ruim 400.000 nieuwe gevallen vastgesteld, dat was meer dan de ruim 300.000 in zowel VS als Brazilië.