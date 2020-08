Wereldwijd dodental door coronavirus nu hoger dan 700.000

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 700.000 voorbij. Er sterft gemiddeld iedere 15 seconden iemand aan Covid-19, becijferde persbureau Reuters. De Verenigde Staten, Brazilië en Mexico hebben het hoogste aantal sterfgevallen gemeld.

Het virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich in enkele maanden over de wereld. De Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn momenteel de voornaamste coronabrandhaarden. Daar hebben de autoriteiten grote moeite om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen.

Het duurde relatief lang voordat het virus voet aan de grond kreeg in Latijns-Amerika, waar ongeveer 640 miljoen mensen wonen. Armoede en dichtbevolkte steden maken het lastig om het virus daar te bestrijden. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied leven volgens cijfers van de VN ongeveer 100 miljoen mensen in sloppenwijken. Zij hebben vaak geen sociaal vangnet en zien zich genoodzaakt om door te werken tijdens de pandemie.

Ook de rijke Verenigde Staten, waar zo’n 330 miljoen mensen wonen, zijn zwaar getroffen. Daar hebben de staten veel zeggenschap over hoe ze het virus aanpakken. Dat leidde landelijk tot een lappendeken van regels. Ook zijn er op sommige plaatsen problemen met de testcapaciteit en het contactonderzoek.