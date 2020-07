Wereldwijd aantal coronabesmettingen boven 12 miljoen

Het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd is vastgesteld, is de 12 miljoen voorbij. Het dodental van de pandemie nadert de 550.000, meldt onder meer de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Die becijferde ook dat zeker 6,6 miljoen coronapatiënten inmiddels zijn genezen.

Het besmettelijke virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich daarna over de wereld. De Chinese autoriteiten sloten hele gebieden af van de buitenwereld om verspreiding te voorkomen en wisten de uitbraak onder controle te krijgen. Ze proberen nu een zogenoemde tweede golf te voorkomen.

Veel andere landen zitten nog middenin hun eerste grote virusuitbraak. In de Verenigde Staten, wereldwijd het zwaarst getroffen land, is inmiddels bij meer dan 3 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Er zijn de afgelopen tijd herhaaldelijk recordaantallen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Ook in andere grote landen, zoals India (ruim 767.000 besmettingen) en Brazilië (1,7 miljoen) grijpt het virus nog om zich heen. In het Midden-Oosten heeft Iran de dodelijkste dag tot dusver achter de rug. Het dodental steeg met 221 naar ruim 12.300.

De wijze waarop overheden het virus bestrijden verschilt van land tot land. In Australië (ruim 9000 coronagevallen) zitten sinds donderdag zo’n 5 miljoen mensen in Melbourne in lockdown. Zij mogen de komende zes weken hun huizen alleen verlaten als ze een geldige reden hebben, zoals boodschappen doen of werken.

Dergelijke zware maatregelen liggen vaak gevoelig. In de hoofdstad van Servië braken deze week rellen uit toen de regering had aangekondigd met nieuwe beperkingen te komen. In Nederland verzet de actiegroep Viruswaanzin zich tegen het coronabeleid van de Staat.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de wereld ligt vermoedelijk veel hoger dan 12 miljoen. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige landen hebben daar ook niet de middelen voor.