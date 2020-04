Wereldvoedselprogramma WFP halveert hulp aan Jemen

Het Wereldvoedselprogramma WFP moet de hulp aan het door burgeroorlog verscheurde Jemen noodgedwongen halveren. Door geldgebrek heeft de VN-organisatie geen andere keus. Dat heeft een woordvoerster zondag bekendgemaakt. Hulpbehoevende gezinnen in het straatarme land krijgen vanaf half april in plaats van maandelijks nog maar een keer in de twee maanden steun.

In Jemen voert de internationaal erkende regering met steun van onder meer Saudi-Arabië al meer dan vijf jaar strijd tegen de Houthi-rebellen. Dat leidde tot een humanitaire crisis van enorme omvang. Volgens de VN zijn 24 miljoen mensen, 80 procent van de bevolking, aangewezen op noodhulp. Talloze Jemenieten lijden honger.

Vorige week werd in Jemen de eerste coronabesmetting gerapporteerd. Waarnemers vrezen dat het virus zich door de desastreuze omstandigheden snel verspreidt.