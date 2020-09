Wereldvoedselprogramma sluit kantoren in Noord-Korea

Door een gebrek aan financiering en donaties ziet het Wereldvoedselprogramma (WFP) zich genoodzaakt om al zijn kantoren in Noord-Korea te sluiten, behalve die in Pyongyang. Terwijl de voedselproblemen juist het grootste zijn buiten de hoofdstad.

De inkrimping werd deze week bekendgemaakt door WFP-directeur David Beasley op het Mondiale Forum voor Vrede in Korea. Volgens Beasley is afgelopen jaren „de financiering flink teruggelopen” en restte de organisatie daarom geen andere keuze.

„Voor de Covid-19-pandemie had het WFP ongeëvenaarde toegang binnen het land en meer toegang tot haar burgers dan welke andere internationale organisatie, ngo of diplomatieke missie”, zei hij in een toespraak via een videoverbinding. „VN-medewerkers, in gereduceerde aantallen, zijn de enige internationale aanwezigen die nu nog in het land verblijven. Hun aanwezigheid is van cruciaal belang.”

Al voor de uitbraak van het coronavirus hadden zeker 11 miljoen Noord-Koreanen, bijna de helft van de bevolking, structureel te weinig te eten. Een nog grotere groep heeft een dieet dat niet divers genoeg is, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden en een verlaagde weerstand tegen ziekten als Covid-19. In april stelden de Verenigde Naties dat slechts 7 procent van de Noord-Koreanen een acceptabel voedingspatroon had, wat een daling was van 6 procentpunten ten opzichte van een halfjaar ervoor.

„Chronische honger is onderdeel van het leven voor miljoenen mensen in Noord-Korea”, aldus WFP-directeur Beasley. „Wij zijn klaar om deze noodsituaties aan te pakken wanneer ze zich ook maar voordoen, maar iedere verbetering van de voedselsituatie in Noord-Korea is sterk afhankelijk van internationale samenwerking.”

Door de strenge lockdown die Noord-Korea afgelopen januari instelde, kunnen minder voedsel, drinken en medische hulpgoederen aan het land worden geleverd. Door het sluiten van de grenzen en het vertrek van bijna alle buitenlandse mensen die in Noord-Korea werkzaam zijn, is er nauwelijks zicht op hoe hard de pandemie het land heeft getroffen.

Zeker is dat het Noord-Koreaanse zorgstelsel niet op een grote toestroom aan patiënten is ingericht. Zorgfaciliteiten beschikken vaak niet eens over medicijnen of stromend water, laat staan IC-bedden.

Tyfoon

Tot overmaat van ramp kwam de afgelopen twee weken maar liefst driemaal een tyfoon aan land in Noord-Korea, die flinke schade veroorzaakte aan woningen en gewassen. Een maand eerder werd het land in Oost-Azië nog getroffen door hevige overstromingen.

Vorig jaar bereikte het WFP 100 miljoen mensen in tachtig landen met voedselhulp. Beasley zegt dit jaar te streven naar het helpen van 140 miljoen hulpbehoevenden.