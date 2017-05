Wereldtentoonstelling over Reformatie geopend in Wittenberg

In het bijzijn van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is zaterdag in Wittenberg de wereldtentoonstelling over de Reformatie geopend.

Ontmoeting en uitwisseling zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit voor de samenleving, de economische verbondenheid en de democratie. „Ik vind dat de boodschap van de Reformatie niets aan actualiteit heeft ingeboet”, aldus de bondspresident.

De protestantse kerk viert dit jaar met tal van evenementen de 500e verjaardag van het begin van de Hervorming. In 1517 schreef de Duitse theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op en spijkerde de lijst volgens de overlevering aan de deur van de slotkerk in Wittenberg. Dat vormde de inleiding tot de afscheiding van de Kerk van Rome.

Margot Käßmann, ambassadeur van de Evangelische Kerk Duitsland (EKD) voor het jubileumjaar, zei in een preek op het marktplein dat voor haar „de wereldtentoonstelling het belangrijkste onderdeel is van de reformatiezomer 2017”. Bezoekers zijn zestien weken lang welkom.