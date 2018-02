Wereldleiders treffen elkaar in München

De Beierse hoofdstad München trekt weer de aandacht van de wereld naar zich toe. De wereldleiders praten hier tot elkaar, en misschien ook nog wel even mét elkaar.

Premier Rutte is afgereisd naar Beieren. Daar treft hij niet alleen zijn Britse collega May, die zaterdag spreekt over de brexit en de toekomstige samenwerking met de Europese Unie. Maar Rutte kan daar ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, tegen het lijf lopen. Rutte deed zaterdagochtend mee aan een ontbijtpanel. Daarnaast probeert hij diverse gesprekken te hebben met andere leiders. Wie dat zijn, is niet bekend.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) houdt zaterdag een toespraak over biosecurity en spreekt een aantal buitenlandse collega’s. Zondag laat ook de Israëlische premier Netanyahu van zich horen, alsmede enkele Amerikaanse senatoren. De Republikein John McCain is al tientallen jaren een vaste bezoeker.

De veiligheidsconferentie is een jaarlijkse gebeurtenis die drie dagen duurt. Momenteel is er geen acute crisis in de wereld die de agenda van ‘München’ beheerst. Maar er zal vast worden gesproken over het Turkse optreden in Syrië en de algemene verhouding van het Westen tot Rusland. In 2007 zette de Russische president Poetin de relatie met het Westen onder spanning met een uitgebreid kritische rede.

Op de bijeenkomst wisselen ruim dertig regeringsleiders en staatshoofden, meer dan honderd ministers, en talloze hooggeplaatste militairen en mensen uit het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven van gedachten over internationale veiligheidsvraagstukken.

Op het programma zijn veel paneldiscussies, onder meer onder de noemer Fireside Chat (praatje bij de open haard), maar dan wel met bijvoorbeeld Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds.